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Южная Корея предоставит Украине 2,3 млрд долларов помощи

10 сентября 2023, 16:59

Южная Корея предоставит Украине 2,3 млрд долларов помощи

Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов. Фото: соцсети Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов. Фото: соцсети

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал дополнительную помощь Украине в размере 2,3 млрд долларов. Об этом сообщает Yonhap.

Лидер Южной Корее объявил об этом на сессии саммита Группы 20 в Нью-Дели.

По его словам, 300 млн долларов направят на гуманитарные нужды в 2024 году. Остальные 2 млрд долларов передадут в 2025 году в виде долгосрочной помощи. Речь идет о поддержке социальной и экономической инфраструктуры.

«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», — сказал представитель президента.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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