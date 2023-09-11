Україна отримає від Німеччини ще 40 бронемашин Marder

Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 40 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.



Загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить Україні, збільшиться до 80. 21 березня 2023 компанія вже запустила у виробництво перші 20 бойових машин піхоти, замовлених урядом Німеччини для України. Крім того, у червні 2023 року було замовлено ще 20 бойових машин піхоти Rheinmetall. Нещодавно вони також були поставлены.



Як бойові машини піхоти поставляються капітально відремонтовані Marder 1A3, які компанія Rheinmetall раніше прийняла на озброєння із запасів Бундесверу. Вже навесні 2022 року компанія Rheinmetall власним коштом розпочала ремонт бойових машин піхоти, щоб вони були готові до негайного розгортання.



Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу, яка досі перебуває там на озброєнні, є однією з найперевіреніших систем озброєння у світі. За час експлуатації машину модернізували, а її бойова цінність зросла в кілька разів.



Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував додаткову допомогу Україні у розмірі 2,3 млрд доларів.