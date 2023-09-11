Главой Донецкой ОВА станет первый замглавы администрации Мороз — СМИ

СМИ сообщили, что должность главы Донецкой ОВА займет Игорь Мороз. Фото: « Суспільне»

Новым руководителем Донецкой областной военной администрации может стать первый заместитель председателя Игорь Мороз. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в ОВА.



Игорь Мороз родом из Краматорска Донецкой области, ему 53 года. С сентября 2019 года он занимает должность первого заместителя председателя Донецкой ОГА, имеет военное образование, проходил военную службу в рядах еще Вооруженных сил СССР.



С 1992-го по 1999-й Мороз работал в органах налоговой службы в Краматорске. С 2001-го около трех лет он был заместителем директора по коммерческим вопросам на Артемовском исследоватльском машиностроительном заводе, еще Мороз был финансовым директором краматорского машиностроительного предприятия «Минэтек».



5 сентября, напомним, президент Владимир Зеленский освободил от обязанностей начальника обладминистрации Павла Кириленко. Он руководил регионом более четырех лет.

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