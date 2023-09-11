Головою Донецької ОВА стане перший заступник голови адміністрації Мороз — ЗМІ

ЗМІ повідомили, що посаду голови Донецької ОВА обійме Ігор Мороз. Фото: «Суспільне»

Новим керівником Донецької обласної військової адміністрації може стати перший заступник голови Ігор Мороз. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на джерела в ОВА.



Ігор Мороз родом із Краматорська Донецької області, йому 53 роки. З вересня 2019 року він обіймає посаду першого заступника голови Донецької ОДА, має військову освіту, проходив військову службу у лавах Збройних сил СРСР.



З 1992 по 1999 рік Мороз працював в органах податкової служби в Краматорську. З 2001-го близько трьох років він був заступником директора з комерційних питань на Артемівському дослідному машинобудівному заводі, ще Мороз був фінансовим директором Краматорського машинобудівного підприємства «Мінетек».



5 вересня, нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив від виконання обов'язків начальника обладміністрації Павла Кириленка. Він керував регіоном понад чотири роки.

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