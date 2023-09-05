Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации.



Соответствующий указ №558/2023 был опубликован на сайте главы украинского государства.



«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сказано в тексте документа.



Как сообщалось, во вторник Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы ОВА Павла Кириленко. Верховная Рада намерена назначить его на должность главы Антимонопольного комитета Украины.



Павла Кириленко могут назначить главой Антимонопольного комитета Украины.