Крымские интернет-провайдеры доносят на пользователей VPN-сервисов

Поставщикам интернет услуг получен приказ от ФСБ повысить контрразведывательную работу в Бахчисарайском районе. Об сообщил телеграм-канал военного сопротивления украинцев и крымских татар на полуострове «АТЕШ».



Причиной этому стала сильная проукраинская позиция местных крымских татар и украинцев. Активисты информируют граждан, что интернет-провайдерам «Агронет» и «Комнет» приказано сообщать о всех случаях использования VPN-сервисов местными жителями.



Для этого операторам выданы отдельные телефоны для оперативной связи с российской службой безопасности.

Напомним, с 12 сентября оккупанты планируют запускать активный процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов.



