Кримські інтернет-провайдери повідомляють про користувачів VPN-сервісів

Постачальникам інтернет послуг отримано наказ від ФСБ підвищити контррозвідувальну роботу в Бахчисарайському районі. Про це повідомив телеграм-канал військового опору українців та кримських татар на півострові «АТЕШ».



Причиною цього стала сильна проукраїнська позиція місцевих татар та українців. Активісти інформують громадян, що інтернет-провайдерам «Агронет» та «Комнет» наказано повідомляти про всі випадки використання VPN-сервісів місцевими жителями.



Для цього операторам видано окремі телефони для оперативного зв'язку з російською службою безпеки.

Нагадаємо, з 12 вересня окупанти планують запускати активний процес мобілізації у Криму після незаконних та фіктивних виборів.



