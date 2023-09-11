В Киеве задержали агента ФСБ продававшего за 100 долларов информацию о ТЭЦ

Сотрудник Нацгвардии, перешедший на сторону оккупанта. Фото: СБУ

Преступником оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Агент ФСБ в Киеве занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.



За каждое выполненное задание, «оборотень» получал от своего «куратора» из ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проделанной «работы» и важности полученной информации.

Преступнику хватило 100 долларов, чтобы продолжить работу на оккупанта. Фото: СБУ



Завербовал военного бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ФСБ не единственная спецслужба РФ, которая планирует обстрелы Украины. Вместе с ней также готовят атаки и ГРУ РФ.