У Києві затримали агента ФСБ, який продавав за 100 доларів інформацію про ТЕЦ

Співробітник Нацгвардії, який перейшов на бік окупанта. Фото: СБУ

Злочинцем виявився контрактник однієї із військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Про це повідомили у прес-службі СБУ.



Агент ФСБ у Києві займався підготовкою нових повітряних атак Росії щодо об'єктів критичної інфраструктури столиці.



За кожне виконане завдання «перевертень» отримував від свого «куратора» із ФСБ від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності виконаної «роботи» та важливості отриманої інформації.

Злочинцеві вистачило 100 доларів, щоби продовжити роботу на окупанта. Фото: СБУ



Завербував військового колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я і поїхав до однієї з європейських країн. Там він почав працювати на ФСБ. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що ФСБ не єдина спецслужба РФ, яка планує обстріл України. Разом із нею також готують атаки та ГРУ РФ.