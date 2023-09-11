Из Нью-Йорка на Донетчине эвакуировали троих детей и мать

Эвакуированные дети. Фото: полиция

Полицейские вывезли трое детей и мать из прифронтового Нью-Йорка, который ежедневно атакуют оккупанты. Об эвакуации рассказали в полиции Донецкой области.



«7-летняя Алена, 11-летний Кирилл и 13-летний Иван проживали в поселке под ежедневными обстрелами оккупантов. Чтобы не так слышно было взрывы, дети закрывали уши ватой и пережидали обстрелы в подвале», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что дорога в Нью-Йорк с каждым днем становится опаснее, так как оккупанты бьют по автодороге из разных видов вооружения.



Кроме того, дети рассказали, что в их городе не было газо- и водоснабжения.



Сейчас семья находится в безопасном месте.







Напомним, оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в российский Челябинск.