З Нью-Йорка на Донеччині евакуювали трьох дітей та матір

Евакуйовані діти. Фото: поліція

Поліцейські вивезли троє дітей та матір з прифронтового селища Нью-Йорк, який щодня атакують окупанти. Про евакуацію розповіли у поліції Донецької області.



«7-річна Олена, 11-річний Кирило та 13-річний Іван проживали у селищі під щоденними обстрілами окупантів. Щоб не так чути були вибухи, діти закривали вуха ватою та перечікували обстріли у підвалі», — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що дорога до Нью-Йорка з кожним днем стає небезпечнішою, оскільки окупанти б'ють автошляхом з різних видів озброєння.



Крім того, діти розповіли, що у їхньому місті не було газо- та водопостачання.



Зараз родина знаходиться у безпечному місці.







Нагадаємо, окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до російського Челябінська.