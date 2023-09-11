Завлекают российских врачей и экстерном обучают местных: в Донецке рассказали, как борются с нехваткой медиков

На оккупированной территории Донецкой области при помощи российских специалистов и обучающих программ пытаются решить проблему с недостатком медицинских кадров. С 1 сентября у специалистов с медицинским образованием есть возможность переучиться или и таким образом сменить специальность.



В группировке «ДНР» заявили, что уже переподготовили 62 врача. Еще более 200 ординаторов скоро «выпустятся» по ускоренной процедуре.



РФ параллельно запустила программу, по которой врачи и медсестры, переехавшие на оккупированную территорию, получат по 1 миллиону и 500 тысяч рублей соответственно.



Так, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из России переехали более 1800 медиков.

Весной этого года на оккупированных территориях Донецкой области укомплектованность медперсонала составляла около 50%.



В феврале 2019 года дефицит врачей на неподконтрольной властям территории Донецкой области составлял более 5 тысяч человек, а среднего медицинского персонала — более 7,5 тысячи человек. В группировке «ДНР» это объясняли низким окладом.