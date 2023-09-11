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Приваблюють російських лікарів та екстерном навчають місцевих: в Донецьку розповіли, як борються з нестачею медиків

11 вересня 2023, 22:20

Приваблюють російських лікарів та екстерном навчають місцевих: в Донецьку розповіли, як борються з нестачею медиків

На окупованій території Донецької області за допомогою російських фахівців та навчальних програм намагаються розв'язати проблему з нестачею медичних кадрів. З 1 вересня спеціалісти з медичною освітою мають можливість перевчитися або і таким чином змінити спеціальність.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що вже перепідготували 62 лікарі. Ще понад 200 ординаторів незабаром «випустяться» за прискореною процедурою.

РФ паралельно запустила програму, за якою лікарі та медсестри, які переїхали на окуповану територію, отримають по 1 мільйону та 500 тисяч рублів відповідно.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Росії переїхали понад 1800 медиків.

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Навесні цього року на окупованих територіях Донецької області укомплектованість медперсоналу складала близько 50%.

У лютому 2019 року дефіцит лікарів на непідконтрольній владі території Донецької області становив понад 5 тисяч осіб, а середнього медичного персоналу – понад 7,5 тисяч осіб. В угрупуванні «ДНР» це пояснювали низьким окладом.

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