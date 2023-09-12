Украине планируют передать ракеты дальностью 300 километров — СМИ

США планируют передать ATACMS Украине в новом пакете помощи. Фото: телемарафон

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще обсуждается. Об этом сообщили в эфире телемарафона со ссылкой на заявление спикер госдепартамента США Мэтью Миллера.



Ранее иностранные СМИ информировали общественность, что это решение буквально уже лежит «на столе» и ракеты могут включить в следующий пакет помощи.



Дальность ракет зависит от их версий. Скорее всего в Госдепартаменте рассматривают возможность передачи комплексов, которые работают на расстояние в 300 км.



Однако в Госдепе подчеркивают, что никакой новой информации пока нет.



«Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также среди правительства США, но пока у нас нет никакой новой позиции, которую мы могли бы огласить на этом этапе», — заявил Мэтью Миллер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется получить ATACMS этой осенью. Для этого снова будет говорить с Байденом.



