Україні планують передати ракети дальністю 300 кілометрів — ЗМІ

США планують передати ATACMS Україні у новому пакеті допомоги. Фото: телемарафон

Передача Україні далекобійних ракет ATACMS все ще обговорюється. Про це повідомили в ефірі телемарафону з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Метью Міллера.



Раніше іноземні ЗМІ інформували громадськість, що це рішення буквально вже лежить «на столі» й ракети можуть включити до наступного пакета допомоги.



Дальність ракет залежить від їх версій. Швидше за все, у Держдепартаменті розглядають можливість передачі комплексів, які працюють на відстань у 300 км.



Однак у Держдепі наголошують, що жодної нової інформації поки що немає.



«Ми продовжуємо вести переговори з нашими українськими колегами, а також серед уряду США, але поки що у нас немає жодної нової позиції, яку ми могли б оголосити на цьому етапі», – заявив Метью Міллер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається отримати ATACMS цієї осені. Для цього знову говоритиме з Байденом.



