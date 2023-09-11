Зеленский надеется получить ATACMS этой осенью. Для этого снова будет говорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить баллистические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS уже этой осенью. Для этого он в очередной раз поговорит с президентом США Джо Байденом, чтобы убедить его одобрить такое решение. Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.



«Это очень важно. Начнем с ATACMS. Я надеюсь, и я буду говорить с президентом Байденом. Для меня очень важны его мнения и его поддержка. Я думаю, что он может изменить эту страницу и эту войну. Однажды он сделал это из HIMARS. Это было очень важно», — сказал президент.



Зеленский отметил, что уже не впервые будет говорить с Байденом по поводу ракет ATACMS.



«Это не первый диалог. Итак, мы двигаемся. Надеюсь, осенью мы их [ракеты] получим. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, и они [ATACMS] мне очень нужны», — подчеркнул он.



Он также отметил, что Украине очень важно не делать паузу в контрнаступлении, и именно для этого нужны ATACMS. С этой же целью следует как можно скорее пересадить летчиков Воздушных сил ВСУ на западные истребители.



Накануне издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников писало, что президент США Джо Байден приближается к решению о предоставлении Украине баллистических ракет дальнего радиуса действия ATACMS.