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Россия на войне использует новую партию дронов из Ирана — Гуменюк

12 сентября 2023, 11:23

Россия на войне использует новую партию дронов из Ирана — Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ используют новую партию иранских БПЛА. Соответствующее заявление было сделано в прямом эфире национального марафона.

«Да, мы видели типичную маркировку новых партий поставок из Ирана. Видели также маркировку буквой «Д» характерной для русского алфавита. То есть это свидетельство того, что это уже изготовление местного уровня», — сказала она. 

Напомним, российские оккупанты атакуют города Украины беспилотниками. В частности, в Воздушных сила ВС сообщили, что 11 сентября было сбито 12 дронов. 

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