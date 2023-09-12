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Росія на війні використовує нову партію дронів з Ірану — Гуменюк

12 вересня 2023, 11:23

Росія на війні використовує нову партію дронів з Ірану — Гуменюк

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ використає нову партію іранських БПЛА. Відповідну заяву було зроблено у прямому ефірі національного марафону.

«Так, ми бачили типове маркування нових партій постачання з Ірану. Бачили також маркування літерою «Д», характерною для російського алфавіту. Тобто це є свідченням того, що це вже виготовлення місцевого рівня», — сказала вона. 

Нагадаємо, російські окупанти атакують міста України безпілотниками. Зокрема, у Повітряних силах ВС повідомили, що 11 вересня було збито 12 дронів.

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