Росія на війні використовує нову партію дронів з Ірану — Гуменюк

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ використає нову партію іранських БПЛА. Відповідну заяву було зроблено у прямому ефірі національного марафону.



«Так, ми бачили типове маркування нових партій постачання з Ірану. Бачили також маркування літерою «Д», характерною для російського алфавіту. Тобто це є свідченням того, що це вже виготовлення місцевого рівня», — сказала вона.



Нагадаємо, російські окупанти атакують міста України безпілотниками. Зокрема, у Повітряних силах ВС повідомили, що 11 вересня було збито 12 дронів.