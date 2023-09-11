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Ночью ВСУ сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми ВС РФ атаковали Украину

11 сентября 2023, 09:49

Ночью ВСУ сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми ВС РФ атаковали Украину

Ночью российская армия атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления, ВСУ удалось сбить 12 дронов захватчиков. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что были зафиксированы пуски 12 «Шахедов» в направлении Запорожской и Днепропетровской областей, а к отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы.

«В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 12 Shahed-136/131 в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БпЛА неустановленного типа», — рассказали военные.

Кроме того сообщается, что российские захватчики применили тактическую авиацию в Днепропетровской области, выпустив с самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно, по данным Воздушных сил ВСУ, обошлось без потерь, информация уточняется.

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