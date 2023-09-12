В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»

Президент РФ Владимир Путин предложил установить 30 сентября день воссоединения России и временно оккупированных ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу.



Законопроектом предлагается установить новую памятную дату — 30 сентября — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ.



«30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», — отмечается в пояснительной записке.



Напомним, в сентябре 2022 года Россия провела псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По итогам «голосования» президент России Владимир Путин 30 сентября подписал «договоры» о «включении» оккупированных территорий в состав РФ.



Известно, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий.



Также Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.