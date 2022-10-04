Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. Соответствующий указ №679/2022 опубликован на сайте президента.



В решении СНБО констатируется невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



Также решением ведомства одобрен текст обращения президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора.



Кабмину поручено подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.



«В условиях эскалации со стороны РФ Кабинету министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», - говорится в тексте решения.



Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие соответствующих законопроектов о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны РФ.