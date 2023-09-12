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В Росії хочуть зробити анексію територій України «пам'ятною датою»

12 вересня 2023, 12:58

В Росії хочуть зробити анексію територій України «пам'ятною датою»

Президент РФ Володимир Путін запропонував встановити 30 вересня день возз'єднання Росії та тимчасово окупованих ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської області. Відповідний законопроєкт внесено до Державної Думи.

Законопроєктом пропонується встановити нову пам'ятну дату — 30 вересня — День возз'єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської області з РФ.

«30 вересня 2022 року увійде до новітньої історії як день прийняття до Російської Федерації ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської області на правах суб'єктів Російської Федерації. Ця подія заснована на історичній спільності народів, що проживають на територіях зазначених республік та областей, є результатом волевиявлення мільйонів людей, реалізації ними невід'ємного права вільно та без втручання ззовні визначати свій політичний статус, здійснювати свій економічний, соціальний та культурний розвиток», — наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Росія провела псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За підсумками «голосування» президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав «договори» про «включення» окупованих територій до складу РФ.

Відомо, що президент Володимир Зеленський набув чинності рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій.

Також Зеленський підписав указ про нікчемність актів, прийнятих у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

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