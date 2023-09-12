ЗСУ атакували базу безпілотників окупантів на Донеччині

Українські військовослужбовці вдарили російською базою безпілотників в окупованому селі Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних Сил України.



«Вранці 11.09.2023 Збройні Сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганської області», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, українські війська наступають на південь від міста Бахмут, а також продовжують стримувати контратаки російських військ на Бахмутському напрямку.