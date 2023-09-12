Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА

В России и на оккупированных территориях Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей закончился последний день так называемых местных выборов. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, как оккупанты «нарисовали» 100% явку. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.



«По итогам псевдовыборов удивляться не стоит — «нарисованная» явка 96,7 % в Северодонецке и 98,36 % в Лисичанске не имеет никакого отношения к реальности», — отметил он.



Кром того, по словам Лысогора, на Сватовщине вблизи избирательного участка оккупанты раздавали гуманитарную помощь и угощали горячими обедами.



«В ряде населенных пунктов люди не увидели ни одного участка или комиссии, которая ходила бы по домам. В одном из населенных пунктов члены комиссии в присутствии военных обошли только одну улицу, но в протоколе явка составила почти 100%», — рассказал глава региона.



Лысогор добавил, что информация о кандидатах в депутаты на псевдовыборах передается в правоохранительные органы. Среди коллаборантов есть люди, которые ранее работали на государственных должностях.



Напомним, Европейский Союз не признает результаты псевдовыборов, которые прошлои на оккупированных Россией территориях.