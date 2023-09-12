Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА

12 сентября 2023, 13:57

Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА

В России и на оккупированных территориях Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей закончился последний день так называемых местных выборов. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, как оккупанты «нарисовали» 100% явку. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

«По итогам псевдовыборов удивляться не стоит — «нарисованная» явка 96,7 % в Северодонецке и 98,36 % в Лисичанске не имеет никакого отношения к реальности», — отметил он.

Кром того, по словам Лысогора, на Сватовщине вблизи избирательного участка оккупанты раздавали гуманитарную помощь и угощали горячими обедами.

«В ряде населенных пунктов люди не увидели ни одного участка или комиссии, которая ходила бы по домам. В одном из населенных пунктов члены комиссии в присутствии военных обошли только одну улицу, но в протоколе явка составила почти 100%», — рассказал глава региона.

Лысогор добавил, что информация о кандидатах в депутаты на псевдовыборах передается в правоохранительные органы. Среди коллаборантов есть люди, которые ранее работали на государственных должностях.

Напомним, Европейский Союз не признает результаты псевдовыборов, которые прошлои на оккупированных Россией территориях. 

ТЕГИ

Люди
Артем Лысогор
Места
Луганская область
События
Выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
10:28
На оккупированной Луганщине педагогов набирают по объявлению в газете — ОВА
08:55
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 сентября
22:20
Завлекают российских врачей и экстерном обучают местных: в Донецке рассказали, как борются с нехваткой медиков
20:41
В Донецке насмерть сбит военный корреспондент — подозревают водителя-боевика «ДНР»
20:23
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
19:30
В Донецке и Макеевке работает ПВО
17:07
Оккупанты приговорили пленного «азовца» к 25 годам тюрьмы
16:49
Из Нью-Йорка на Донетчине эвакуировали троих детей и мать
12:30
«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха
10:38
В Донецкой области оккупанты атаковали Угледар более 30 раз
09:39
В порту захваченного ВС РФ Мариуполя запустили тепловозы — Андрющенко
09:10
В РФ заявили, что «Единая Россия» победила на псевдовыборах в оккупации
все новости
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:59
В Макеевке в результате обстрела оккупантов погиб мужчина
15:51
Швеция может передать Украине истребители Gripen
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:58
Главе фейкового «избиркома Херсонской области РФ» грозит 10 лет тюрьмы
14:51
Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине полевой госпиталь
14:45
В Крыму начали снимать гербы с военкоматов
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
14:10
Россияне стягивают резервы, боясь прорыва ВСУ своей обороны
14:08
Путин хочет переговоров с Украиной: просит США помочь с отменой на запрет Зеленского
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
13:51
Удар по рынку в Константиновке: одна из пострадавших скончалась в больнице
13:38
РФ нанесла удар по открытому участку местности в Запорожском районе — ОВА
13:15
ЗСУ атаковали базу беспилотников оккупантов в Донецкой области
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
12:31
Россия может экономить ракеты для ударов во время отопительного сезона
11:59
В ПАСЕ признали Россию диктатурой
11:54
Армия РФ утром атаковала Красногоровку и Авдеевку: есть погибшие и раненые
все новости
ВИДЕО
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ► Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
09 сентября, 21:18
Из Авдеевки в Донецк запустили флаг Украины. Кадр из видео Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк
09 сентября, 13:46

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама