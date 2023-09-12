Окупанти на Луганщині «намалювали» явку на псевдовиборах — ОВА

У Росії та на окупованих територіях Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей 10 вересня закінчився останній день так званих місцевих виборів. Глава Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, як окупанти «намалювали» 100% явку. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.



«За підсумками псевдовиборів дивуватися не варто — «намальована» явка 96,7% у Сєвєродонецьку і 98,36% у Лисичанську не має жодного відношення до реальності», — зазначив він.



Крім того, за словами Лисогора, на Сватівщині поблизу виборчої дільниці окупанти роздавали гуманітарну допомогу та пригощали гарячими обідами.



«У ряді населених пунктів люди не побачили жодної дільниці чи комісії, яка б ходила по будинках. В одному з населених пунктів члени комісії у присутності військових обійшли лише одну вулицю, але в протоколі явка склала майже 100%», — розповів голова регіону.



Лисогор додав, що інформація про кандидатів у депутати на псевдовиборах передається до правоохоронних органів. Серед колаборантів є люди, які раніше працювали на державних посадах.



Нагадаємо, Європейський Союз не визнає результатів псевдовиборів, які пройшли на окупованих Росією територіях.