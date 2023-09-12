Удар по рынку в Константиновке: одна из пострадавших скончалась в больнице

Константиновка. Фото: Новости Донбасса

Возросло число погибших в результате удара по рынку в Константиновке 6 сентября. В больнице Днепра скончалась жительница Константиновки Людмила Панкова.



Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердили в Департаменте охраны здоровья Донецкой областной военной администрации.



Ранее в прокуратуре сообщили, что после идентификации тел известно о 15 погибших в результате удара по рынку.



Таким образом, Людмила Панкова стала уже 16-й погибшей.

По данным следствия, днем 6 сентября российские войска нанесли удар по рынку в центре Константиновки. В результате обстрела начался пожар, охвативший торговые павильоны и автомобили.



Число погибших и раненых правоохранители уточняли, длилась идентификация тел, на месте работали ДНК-лаборатории.



Из какого оружия был нанесен удар по рынку, правоохранители пока не озвучили.