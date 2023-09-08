Змінилася кількість поранених та загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня

За даними на 15:00, станом на 8 вересня кількість загиблих після обстрілу ринку в Костянтинівці Донецької області зменшилася до 15 осіб, а кількість поранених збільшилася до 36-ти. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.



«В даний час встановлено, що 15 людей загинули, ще 36 отримали поранення різного ступеня важкості. Їм було надано медичну допомогу», — повідомила Медведєва.



Вона додала, що дані щодо кількості загиблих змінилися після проведення ідентифікації тіл.



Щодо зброї, з якої обстріляли місто, його тип поки що встановлюють, додали у прес-службі прокуратури Донеччини.



Обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

6 вересня близько 14 години російські війська обстріляли ринок у центрі Костянтинівки. Внаслідок обстрілу почалася пожежа, що охопила павільйони, автомобілі, загалом горіло 300 квадратних метрів, повідомляли в облуправлінні ДСНС.



Число загиблих та поранених екстрені служби та правоохоронці уточнювали, тривала ідентифікація тіл, у місці працювали ДНК-лабораторії.