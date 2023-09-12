Удар по ринку в Костянтинівці: одна з постраждалих померла у лікарні

Костянтинівка. Фото: Новини Донбасу

Зросла кількість загиблих внаслідок удару по ринку в Костянтинівці 6 вересня. У лікарні Дніпра померла мешканка Костянтинівки Людмила Панкова.



Цю інформацію «Новинам Донбасу» підтвердили у Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної військової адміністрації.



Раніше у прокуратурі повідомили, що після ідентифікації тіл відомо про 15 загиблих внаслідок удару по ринку.



Таким чином, Людмила Панкова стала вже 16 загиблою.

За даними слідства, вдень 6 вересня російські війська завдали удару по ринку в центрі Костянтинівки. Внаслідок обстрілу почалася пожежа, що охопила торгові павільйони та автомобілі.



Число загиблих та поранених правоохоронці уточнювали, тривала ідентифікація тіл, на місці працювали ДНК-лабораторії.



З якої зброї було завдано удару по ринку, правоохоронці поки не озвучили.