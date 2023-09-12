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Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине полевой госпиталь

12 сентября 2023, 14:51

Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине полевой госпиталь

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь, рассчитанный на 32 койки. Его стоимость составляет около 9 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Этот современный полевой госпиталь включает 32 койки, в том числе восемь реанимационных, операционную с соответствующим стерилизационным оборудованием, диагностическую технику (рентген и компьютерную томографию), лабораторию, аптеку, а также административные и кадровые помещения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках двух дополнительных поставок, запланированных на конец 2023 и начало 2024 года, компания поставит Украине два высокомобильных объекта медицинского обеспечения.

Госпиталь является полностью автономной системой медицинского обеспечения. Комплекс включает не только медицинские модули в расширяемых контейнерах и палатках, но и независимую генерирующую мощность и оборудование для производства медицинских газов. Госпиталь также имеет собственное водоснабжение, включая очистку и обеззараживание воды, а также модули санитарии для пациентов и персонала.

Передача мобильного полевого госпиталя проходила в два этапа: сначала десять украинских солдат приняли участие в 14-дневном учебном курсе, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Затем состоялась официальная передача мобильного госпиталя Украине в определенном месте.

«Мы сдержали свое слово и в кратчайшие сроки поставили украинским военным крупный первоклассный полевой госпиталь. Мужчины и женщины нашей компании и наши партнеры проявили исключительную самоотверженность при выполнении этого проекта. Мы ни на один день не забывали о том, как важна оперативность поставок. Эта система, как мы надеемся, спасет множество жизней в Украине», — отметил управляющий директор Хауке Биндзуса.

Напомним, ранее мы писали, что Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder. 

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