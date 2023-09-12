Німецький концерн Rheinmetall передав Україні польовий шпиталь

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні мобільний польовий шпиталь, розрахований на 32 ліжка. Його вартість складає близько 9 млн євро. Про це повідомила пресслужба концерну.

«Цей сучасний польовий госпіталь має 32 ліжка, у тому числі вісім реанімаційних, операційну з відповідним стерилізаційним обладнанням, діагностичну техніку (рентген та комп'ютерну томографію), лабораторію, аптеку, а також адміністративні та кадрові приміщення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, в рамках двох додаткових поставок, запланованих на кінець 2023 та початок 2024 року, компанія поставить Україні два високомобільні об'єкти медичного забезпечення.

Шпиталь є повністю автономною системою медичного забезпечення. Комплекс включає не тільки медичні модулі в контейнерах і наметах, що розширюються, але і незалежну генеруючу потужність і обладнання для виробництва медичних газів. Він також має власне водопостачання, включаючи очищення та знезараження води, а також модулі санітарії для пацієнтів та персоналу.

Передача мобільного польового шпиталю проходила у два етапи: спочатку десять українських солдат взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь. Потім відбулася офіційна передача мобільного шпиталю Україні у певному місці.

«Ми дотримали свого слова і в найкоротший термін поставили українським військовим великий першокласний польовий шпиталь. Чоловіки та жінки нашої компанії та наші партнери виявили виняткову самовідданість при виконанні цього проєкту. Ми ні на один день не забували про те, наскільки важлива оперативність поставок. Ця система, як ми сподіваємося, врятує безліч життів в Україні», — зазначив директор Хауке Біндзуса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 40 бойових машин піхоти Marder.