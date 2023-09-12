«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих. Их обвиняют в том, что в мае 2022 года «обстреляли дома мирных жителей» Донбасса. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Так, утверждается, что прапорщик Алексей Борисенко 5 мая 2022 года «обстрелял из миномета жилые дома» в поселках Тошковка и Нижнее Попаснянского района. В результате жилые дома якобы получили значительные повреждения и были частично разрушены.



По приговору «суда» Борисенко получил 17 лет.



Второго пленного, солдата ВСУ Сахила Алахвердиева, обвиняют в том, что якобы 17 мая 2022 года Алахвердиев, находясь на боевой позиции в лесополосе Северодонецка «произвел 3 выстрела из автоматического гранатомета по жилому дому, в результате чего была повреждена одна квартира».



Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.