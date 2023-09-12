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Суд «ЛНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці

12 вересня 2023, 14:28

Суд «ЛНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 16 та 17 років позбавлення волі двох українських військовослужбовців. Їх звинувачують у тому, що у травні 2022 року «обстріляли будинки мирних жителів» Донбасу. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

Так, стверджується, що прапорщик Олексій Борисенко 5 травня 2022 року «обстріляв з міномету житлові будинки» у селищах Тошківка та Нижнє Попаснянського району. Внаслідок цього житлові будинки нібито отримали значні пошкодження і були частково зруйновані.

За вироком суду Борисенко отримав 17 років.

Другого полоненого, солдата ЗСУ Сахіла Алахвердієва, звинувачують у тому, що нібито 17 травня 2022 року Алахвердієв, перебуваючи на бойовій позиції в лісосмузі Сєвєродонецька «здійснив 3 постріли з автоматичного гранатомета по житловому будинку, внаслідок чого було пошкоджено одну квартиру».

Його засудили до 16 років позбавлення волі із відбуванням у колонії суворого режиму.

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