Суд «ЛНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 16 та 17 років позбавлення волі двох українських військовослужбовців. Їх звинувачують у тому, що у травні 2022 року «обстріляли будинки мирних жителів» Донбасу. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.



Так, стверджується, що прапорщик Олексій Борисенко 5 травня 2022 року «обстріляв з міномету житлові будинки» у селищах Тошківка та Нижнє Попаснянського району. Внаслідок цього житлові будинки нібито отримали значні пошкодження і були частково зруйновані.



За вироком суду Борисенко отримав 17 років.



Другого полоненого, солдата ЗСУ Сахіла Алахвердієва, звинувачують у тому, що нібито 17 травня 2022 року Алахвердієв, перебуваючи на бойовій позиції в лісосмузі Сєвєродонецька «здійснив 3 постріли з автоматичного гранатомета по житловому будинку, внаслідок чого було пошкоджено одну квартиру».



Його засудили до 16 років позбавлення волі із відбуванням у колонії суворого режиму.