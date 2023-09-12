Юсов: Украина будет использовать «вышки Бойко» для обороны

Украина, как законный владелец «вышек Бойко», будет их использовать на свое усмотрение, в частности, на усилении мер, связанных с Силами обороны. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



«Это очень сложная спецоперация, которая готовитесь и реализовывалась длительное время спецподразделениями ГУР Минобороны. Уверен, что в свое время об этом снимут фильмы, может в Голливуде, и напишут интересные книги. Факт останется фактом: еще ряд объектов не может быть теперь использован врагом с целью слежки за нашими Силами обороны и безопасности, с целью реализации каких-то комплексов и мер РЭБ или других военных целей», - сказал он.



По словам Юсова, Украина, как законный владелец этих объектов будет «их использовать на свое усмотрение, и конечно сейчас речь идет об усилении мер, связанных с Силами обороны».



11 сентября стало известно, что Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы «Вышки Бойко», которые находятся у берегов временного оккупированного Крыма в Черном море, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.