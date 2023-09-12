Юсов: Україна використовуватиме «вишки Бойка» для оборони

Україна, як законний власник «вишок Бойка», їх використовуватиме на свій розсуд, зокрема, на посиленні заходів, пов'язаних із Силами оборони. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



«Це дуже складна спецоперація, яка готуєтеся та реалізовувалась тривалий час спецпідрозділами ГУР Міноборони. Впевнений, що свого часу про це знімуть фільми, може, в Голлівуді, і напишуть цікаві книги. Факт залишиться фактом: ще низка об'єктів не може бути тепер використана ворогом з метою стеження за нашими Силами оборони та безпеки, з метою реалізації якихось комплексів та заходів РЕБ чи інших військових цілей», - сказав він.



За словами Юсова, Україна, як законний власник цих об'єктів, «їх використовуватиме на свій розсуд, і звичайно зараз йдеться про посилення заходів, пов'язаних із Силами оборони».



11 вересня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи «Вишки Бойко», що знаходяться біля берегів тимчасового окупованого Криму у Чорному морі, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.