У «ДНР» підтвердили, що воєнкора в Донецьку збив військовий автомобіль

Військове слідство, підпорядковане РФ, розслідуватиме дорожньо-транспортну пригоду в окупованому Донецьку, що призвело до загибелі журналіста Геннадія Дубового. Про це повідомили у так званому «МВС з ДНР».



«Розслідування матеріалів дорожньо-транспортної пригоди займається слідче управління. Можу підтвердити факт, що на перетині вулиці Артема та бульвару Шевченка автомобілем „УАЗ Патріот“ було здійснено наїзд на пішохода, внаслідок чого пішохід помер на місці події. Це сталося вчора о 14:30», — сказала представниця пресслужба «УДІБДР МВС з ДНР».

В окупованому Донецьку 11 вересня загинув військовий кореспондент Геннадій Дубовий.



Водій, який збив кореспондента, був за кермом чорного позашляховика УАЗ «Патріот» із літерою Z. На фото та відео з місця ДТП у центрі Донецька видно, що джип стояв навпроти тіла Дубового, що лежало на асфальті.