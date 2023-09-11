В Донецке насмерть сбит военный корреспондент — подозревают водителя-боевика «ДНР»

В оккупированном Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Местные медиа сообщают, что его насмерть сбило авто в центре города.



Еще один сторонник «ДНР» Павел Губарев написал в своем Telegram, что Дубового сбил боевик «ДНР» Вячеслав Сниткин.



«Командир комендантского полка ДНР. Это он сбил сегодня насмерть Геннадия Дубового. Ездил Сниткин с превышением скорости постоянно, о чем постоянно информировал своих подписчиков в сторис», — написал Губарев.

Вячеслав Сниткин

Дубовой стал военным корреспондентом после начала российской оккупации Донбасса в 2014 году. Активной поддерживал группировку «ДНР». Работал журналистом с 1990-х годов. С началом боевых действий на Донбассе ступил в ряды так называемого «ополчения», участвовал в боях против ВСУ.



Создал газету «Голос Народа — Голос Республики».



С началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Дубовой стал морпехом-разведчиком, при этом продолжил работать военкором.

Геннадий Дубовой

Водитель, сбивший корреспондента, был за рулем черного внедорожника УАЗ «Патриот» с буквой Z. На фото и видео с места ДТП в центре Донецка видно, что джип стоял напротив тела Дубового, которое лежало на асфальте.



«Новости Донбасса», проанализировав кадры с места аварии в сети, обратили внимание, что этот военный УАЗ находился на месте ДТП еще до приезда скорой и «полиции».