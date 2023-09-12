Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Румыния строит укрытие у границы с Украиной

12 сентября 2023, 21:00

Румыния строит укрытие у границы с Украиной

Румыния начала строить укрытия для граждан, проживающих вблизи украинской границы после того, как на прошлой неделе там были найдены фрагменты сбитых дронов. Об этом сообщает France24.

«Приблизительно 50 румынских военных начали строительство двух укрытий во вторник», — говорится в заявлении министерства обороны.

В Румынии в районе Плаура, находящегося напротив границы с Украиной, в субботу обнаружили фрагменты беспилотника, «подобного тем, которые использует российская армия».

Бухарест уже усилил меры по мониторингу и безопасности воздушного пространства после неоднократных атак войск РФ вблизи границы.

Бетонные укрытия, предназначенные для защиты жителей Плаура, будут переданы местным властям после завершения строительства.

В ночь на 4 сентября во время массированной воздушной атаки Российской Федерации в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны типа Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

ТЕГИ

Места
Румыния
Прочее
Укрытия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 сентября
19:51
В «ДНР» подтвердили, что военкора в Донецке сбил военный автомобиль
17:48
«ДНР»: Из-за обстрела Донецка погиб мужчина, еще два человека ранены
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
10:28
На оккупированной Луганщине педагогов набирают по объявлению в газете — ОВА
08:55
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 сентября
22:20
Завлекают российских врачей и экстерном обучают местных: в Донецке рассказали, как борются с нехваткой медиков
20:41
В Донецке насмерть сбит военный корреспондент — подозревают водителя-боевика «ДНР»
20:23
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
19:30
В Донецке и Макеевке работает ПВО
17:07
Оккупанты приговорили пленного «азовца» к 25 годам тюрьмы
16:49
Из Нью-Йорка на Донетчине эвакуировали троих детей и мать
12:30
«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха
все новости
00:00
Взрывы в Москве: СМИ сообщают о пожаре
23:14
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 сентября
22:06
В России снова упал военный самолет
21:20
В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ в Донецкой области
21:00
Румыния строит укрытие у границы с Украиной
20:38
Украина вывезла к родственникам еще 13 детей из оккупации
19:51
В «ДНР» подтвердили, что военкора в Донецке сбил военный автомобиль
19:25
Энергетики попали под обстрел в Донецкой области во время ремонта оборудования
18:48
Россия проводит «выборы» в оккупации, чтобы добиться мирных переговоров — Лещенко
18:32
Юсов: Украина будет использовать «вышки Бойко» для обороны
17:48
«ДНР»: Из-за обстрела Донецка погиб мужчина, еще два человека ранены
17:30
Гиркин пробудет под стражей еще три месяца
17:16
Оккупанты переключили свои усилия на район Новоселовки Луганской области — Евлаш
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:59
В Макеевке в результате обстрела оккупантов погиб мужчина
15:51
Швеция может передать Украине истребители Gripen
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
все новости
ВИДЕО
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ► Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
09 сентября, 21:18

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама