Румыния строит укрытие у границы с Украиной

Румыния начала строить укрытия для граждан, проживающих вблизи украинской границы после того, как на прошлой неделе там были найдены фрагменты сбитых дронов. Об этом сообщает France24.



«Приблизительно 50 румынских военных начали строительство двух укрытий во вторник», — говорится в заявлении министерства обороны.



В Румынии в районе Плаура, находящегося напротив границы с Украиной, в субботу обнаружили фрагменты беспилотника, «подобного тем, которые использует российская армия».



Бухарест уже усилил меры по мониторингу и безопасности воздушного пространства после неоднократных атак войск РФ вблизи границы.



Бетонные укрытия, предназначенные для защиты жителей Плаура, будут переданы местным властям после завершения строительства.



В ночь на 4 сентября во время массированной воздушной атаки Российской Федерации в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны типа Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.