Румунія будує укриття біля кордону з Україною

Румунія почала будувати укриття для громадян, які проживають поблизу українського кордону після того, як минулого тижня там знайшли фрагменти збитих дронів. Про це повідомляє France24.



«Приблизно 50 румунських військових розпочали будівництво двох укриттів у вівторок»,- йдеться у заяві міністерства оборони.



У Румунії в районі Плаура, що знаходиться навпроти кордону з Україною, у суботу виявили фрагменти безпілотника, «подібного до тих, які використовує російська армія».



Бухарест вже посилив заходи щодо моніторингу та безпеки повітряного простору після неодноразових атак військ РФ поблизу кордону.



Бетонні укриття, призначені для захисту мешканців Плаура, будуть передані місцевій владі після завершення будівництва.



У ніч проти 4 вересня під час масованої повітряної атаки Російської Федерації в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські дрони типу Shahed впали і здетонували на території Румунії.