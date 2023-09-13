У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони

Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу»

Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі. Про це повідомило Міноборони Росії.



Також відомство підтвердило атаку трьох надводних дронів по кораблях Чорноморського флоту.



Представники російської армії наполягають, що збили сім крилатих ракет. Водночас внаслідок влучання, отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.



За попередньою інформацією, всього постраждало 24 особи, у 4-х — стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Москві пролунали вибухи в ніч із 12 на 13 вересня. Місцеві ЗМІ пишуть про стовп диму, що підіймається над містом у районі Останкінської телевежі.