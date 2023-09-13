Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За прошедшие сутки, 12 сентября, погибли трое гражданских, еще трое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.

«За 12 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке и 1 в Водяном. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1708 людей, еще 4130 жителей получили ранения.

Напомним, из Нью-Йорка эвакуировали троих детей и мать.