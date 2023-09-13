Росіяни протягом доби вбили трьох мешканців Донецької області, також є поранені

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби, 12 вересня, загинули троє цивільних, ще троє травмовані. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

«За 12 вересня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Красногорівці та 1 у Водяному. Ще 3 особи в області за добу отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1708 людей, ще 4130 мешканців отримали поранення.

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