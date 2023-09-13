В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен

Трое освобожденных из РФ и ВОТ детей встретились с родными. Фото: Дмитрий Лубинец

Из временной оккупированных территорий и РФ удалось вернуть еще троих подростков на подконтрольную часть Украины. Две девушки и парень встретились со своими родными. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Работа по возвращению украинских детей домой продолжается. И уже две девушки и парень встретились со своими родными. Им по 14-15 лет», — отметил он.



По словам омбудсмена, впереди детей ждет реабилитация, поддержка психолога и юриста.



«Общаясь со школьником, я спросил, кем он мечтает стать. В ответ услышал: «Полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей». У украинских детей прекрасные мечты и цели. Поэтому для того, чтобы они их осуществили — помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства», — резюмировал Лубинец.





Напомним, Украине удалось вернуть еще 13 детей, которые пребывали на временно оккупированных территориях Херсонской, Луганской и Запорожской областей.