Украина вывезла к родственникам еще 13 детей из оккупации

Украине удалось вернуть еще 13 детей, которые пребывали на временно оккупированных территориях Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.



«Сегодня Save Ukraine вернула в рамках 11 спасательной миссии еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области. Всего по результатам 11 спасательных миссий мы вернули в Украину 176 детей», — написал Кулеба в Telegram.

Ранее Украина разработала механизм возвращения украинских детей, предусматривающий несколько этапов.



Напомним, с оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одного ребенка. Речь идет о 12-летнем Давиде, который оказался под оккупацией в селе в Донецкой области. Затем на свободную территорию выехали девять детей, которых российские оккупанты незаконно удерживали на захваченных территориях.