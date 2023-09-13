До України з РФ та окупованих територій повернулося троє дітей — омбудсмен

Троє звільнених із РФ та СОТ дітей зустрілися з рідними. Фото: Дмитро Лубинець

З тимчасової окупованих територій та РФ вдалося повернути ще трьох підлітків на підконтрольну частину України. Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубинець.



«Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років», — зазначив він.

За словами омбудсмена, попереду дітей чекає реабілітація, підтримка психолога та юриста.



«Спілкуючись із школярем, я запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: «Поліцейським, щоб дбати про безпеку людей». В українських дітей чудові мрії та цілі», — резюмував Лубинець.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути ще 13 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Луганської та Запорізької областей.