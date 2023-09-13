В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками

Из более чем 38 тысяч поврежденных домов частного сектора во временно захваченном Россией Мариуполе оккупанты «восстановили» только 5%. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



Псевдомэр города Олег Моргун в соцсети написал, что в Мариуполе восстановлено около 1600 частных жилых домов.



Однако заявление «политика» возмутило местных жителей, многие отметили, что местные власти никак не помогают в восстановлении домов.



Легитимный городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики проводят работы только на бумаге, в реальности — людям приходится все делать самостоятельно или жить в аварийных домах.



«За время блокады россияне повредили в Мариуполе более 38 тысяч частных домов. Их цифра, которую они смогли назвать, показывает, что за 1,5 года оккупации они сделали менее 5% домов от разрушенных», — резюмировал он.



Напомним, советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители города уже после начала полномасштабной войны.