Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками

13 вересня 2023, 16:15

В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками

З понад 38 тисяч пошкоджених будинків приватного сектора у тимчасово захопленому Росією Маріуполі окупанти «відновили» лише 5%. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Псевдомер міста Олег Моргун у соцмережі написав, що у Маріуполі відновлено близько 1600 приватних житлових будинків.

Проте заява «політика» обурила місцевих жителів, багато хто зазначив, що місцева влада ніяк не допомагає у відновленні будинків. 

Своєю чергою легітимний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські загарбники проводять роботи лише на папері, насправді людям доводиться все робити самостійно або жити в аварійних будинках.

«За час блокади росіяни пошкодили у Маріуполі понад 38 тисяч приватних будинків. Їхня цифра, яку вони змогли назвати, показує, що за 1,5 роки окупації вони зробили менше ніж 5% будинків від зруйнованих», — резюмував він.

Нагадаємо, радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців міста вже після початку повномасштабної війни.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область
Люди
Вадим Бойченко
Події
відновлення будинків

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:14
«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей
16:15
В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками
15:45
«ДНР»: Пушилін прокоментував причину зростання цін на пальне
11:50
Війська РФ гатили по Донецькій області з артилерії та «Градів»: в поліції показали наслідки
11:09
До України з РФ та окупованих територій повернулося троє дітей — омбудсмен
10:46
Окупанти у «ЛДНР» визнали нерентабельним майже 100 шахт: в чому причина
08:23
Росіяни протягом доби вбили трьох мешканців Донецької області, також є поранені
07:55
У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
23:14
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня
19:51
У «ДНР» підтвердили, що воєнкора в Донецьку збив військовий автомобіль
17:48
«ДНР»: Через обстріл Донецька загинув чоловік, ще двоє людей поранено
16:53
«ДНР» ув'язнила на 14,5 років полоненого бійця «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистські телеканали у Донецьку та Луганську
15:16
«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі
15:15
У «ДНР» заявили про поранення під час обстрілу чоловіка у Великоновоселівському районі
14:28
Суд «ЛНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці
13:57
Окупанти на Луганщині «намалювали» явку на псевдовиборах — ОВА
12:58
В Росії хочуть зробити анексію територій України «пам'ятною датою»
10:28
На окупованій Луганщині педагогів набирають за оголошенням у газеті — ОВА
усі новини
17:17
ЄС продовжив санкції проти РФ за війну проти України: що відомо
17:14
«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей
17:01
В окупованому Маріуполі замість зруйнованих будинків будуть лазні
16:41
Херсонська область: внаслідок обстрілу постраждала волонтер та місцева мешканка
16:27
ЗСУ показали процес знищення «Шахедів»
16:15
В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками
16:02
Чехія, Угорщина, Німеччина та Австрія відмовилися екстрадувати українських уклоністів
15:45
«ДНР»: Пушилін прокоментував причину зростання цін на пальне
15:03
На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, безпілотника
14:57
Сирський оприлюднив, як ЗСУ вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямі
14:14
ЗМІ: Росія нарощує виробництво ракет
13:34
Суд засудив «підполковника ДНР» із загону «Кольчуга» до 12 років ув'язнення
13:29
За рік Росія випустила по Україні понад 2000 «Шахедів»
12:57
Атака БПЛА на завод в Тверській області: у розвідці розповіли деталі
12:17
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: двоє пенсіонерів перебувають у лікарні
12:05
Німеччина передасть Україні 2 пускові установки IRIS-T SLS та 2 установки PATRIOT
12:04
Командувач ВС натякнув на використання Storm Shadow під час удару по Севастополю
11:50
Війська РФ гатили по Донецькій області з артилерії та «Градів»: в поліції показали наслідки
11:09
До України з РФ та окупованих територій повернулося троє дітей — омбудсмен
10:46
Окупанти у «ЛДНР» визнали нерентабельним майже 100 шахт: в чому причина
усі новини
ВІДЕО
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ► Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
12 вересня, 23:14
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55
Авдіївка. Фото: Новини Донбасу Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►
11 вересня, 23:22
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології «Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
11 вересня, 20:23
Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами
10 вересня, 12:51

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама