В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками

З понад 38 тисяч пошкоджених будинків приватного сектора у тимчасово захопленому Росією Маріуполі окупанти «відновили» лише 5%. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



Псевдомер міста Олег Моргун у соцмережі написав, що у Маріуполі відновлено близько 1600 приватних житлових будинків.



Проте заява «політика» обурила місцевих жителів, багато хто зазначив, що місцева влада ніяк не допомагає у відновленні будинків.



Своєю чергою легітимний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські загарбники проводять роботи лише на папері, насправді людям доводиться все робити самостійно або жити в аварійних будинках.



«За час блокади росіяни пошкодили у Маріуполі понад 38 тисяч приватних будинків. Їхня цифра, яку вони змогли назвати, показує, що за 1,5 роки окупації вони зробили менше ніж 5% будинків від зруйнованих», — резюмував він.



Нагадаємо, радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців міста вже після початку повномасштабної війни.