Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами

Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители города уже после начала полномасштабной войны. Политик соответствующее видео опубликовал в Telegram.

«Последствия Геноцида. Старокрымское кладбище. Место захоронения убитых мариупольцев. Заброшенное, забытое, безграничное. Большинство могил уже поросло бурьяном настолько, что уже следующей весной найти хотя бы номерки будет просто невозможно», — написал он.

Андрющенко уточнил, что на Старокрымском городском кладбище похоронены те мариупольцы, которые погибли после 24 февраля 2022 года.

«Покажите это ООН. Последствия геноцида, который они никак не увидят», — резюмировал политик.

Напомним, во временно захваченный ВС РФ Мариуполь Донецкой области незаконно прибыла группа китайских блогеров, МИД Украины планирует запретить въезд для всех «гастролеров» из Китая.