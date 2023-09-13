Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Чехия, Венгрия, Германия и Австрия отказались экстрадировать украинских уклонистов

13 сентября 2023, 16:02

Чехия, Венгрия, Германия и Австрия отказались экстрадировать украинских уклонистов

Чехия, Венгрия и Германия вслед за Австрией решили не выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от службы в армии.

Как сообщает издание Hungary Today, заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт не будет выдавать Украине уклонистов.

Он отметил, что Венгрия не проводит расследования в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу и не занимается их экстрадицией на Украину.

«Все украинские беженцы могут считать себя в Венгрии свободными людьми и самостоятельно решать, остаться ли им в этой стране, отправиться на Запад или вернуться назад. Все беженцы из Украины могут чувствовать себя в Венгрии в безопасности. Мы никому не передадим ни их данные, нет их самих», — сказал Шемьен.

Германия также будет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от военной службы, пишет Deutsche Welle.

По данным МВД ФРГ, в страну после 24 февраля 2022 года въехало 214 263 украинских мужчин, которым на 31 июля этого года было от 18 до 60 лет. Из них в Германии оставалось 184272.

«Киев пока не обращался к немецким властям с требованием высылать в Украину мужчин призывного возраста из украинских беженцев, которые нелегально выехали из Украины в ФРГ или не вернулись, уехав легально», — сообщил представитель МВД Германии Максимилиан Калл.

В Минюсте ФРГ в ответе на запрос издания сообщили, что процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Условием для экстрадиции является то, что в обеих странах соответствующее действие влечет уголовную ответственность. Однако есть исключение — согласно 4 статье конвенции, выдача за правонарушения, предусмотренные военным правом, исключена.

«Здесь, прежде всего, подразумеваются преступления, которые находятся исключительно в нарушении военных обязанностей», — пояснила представительница немецкого министерства юстиции.

Представитель министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка отметил, что Чехия не будет выдавать Украине уклонистов, поскольку Европейская конвенция исключает экстрадицию за уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу, передает Idnes.

«Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поступка, за который украинские судебные органы в конце концов запросят экстрадицию конкретного человека», — сказал Ржепка.

Читайте также:

Украина вернет всех военнообязанных из-за границы? Разбираемся, это правда или фейк

ТЕГИ

Места
Германия Австрия Венгрия Чехия
Прочее
Мобилизация Уклонение от мобилизации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
08:23
Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые
07:55
В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
23:14
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 сентября
19:51
В «ДНР» подтвердили, что военкора в Донецке сбил военный автомобиль
17:48
«ДНР»: Из-за обстрела Донецка погиб мужчина, еще два человека ранены
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
10:28
На оккупированной Луганщине педагогов набирают по объявлению в газете — ОВА
08:55
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
все новости
16:41
Херсонская область: в результате обстрела пострадала волонтер и местная жительница
16:27
ВСУ показали процесс уничтожения «Шахедов»
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
16:02
Чехия, Венгрия, Германия и Австрия отказались экстрадировать украинских уклонистов
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
15:03
На территории Румынии обнаружили еще одну группу частей, возможно, беспилотника
14:57
Сырский обнародовал, как ВСУ ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении
14:14
СМИ: Россия наращивает производство ракет
13:34
Суд приговорил «подполковника ДНР» из отряда «Кольчуга» к 12 годам тюрьмы
13:29
За год Россия выпустили по Украине более 2000 «Шахедов»
12:57
Атака БПЛА на завод в Тверской области: в разведке рассказали детали
12:17
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: два пенсионера находятся в больнице
12:05
Германия передаст Украине 2 пусковые установки IRIS-T SLS и 2 установки PATRIOT
12:05
Командующий ВС намекнул на использование Storm Shadow при ударе по Севастополю
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
10:03
В Одессе задержали следившего за ПВО информатора оккупантов
09:56
Возле Бахмута бойцы ССО уничтожили российский пункт управления БПЛА
09:23
Удар по Севастополю зафиксировали спутники NASA: ракеты могли попасть в боевые корабли
все новости
ВИДЕО
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама