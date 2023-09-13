Чехия, Венгрия, Германия и Австрия отказались экстрадировать украинских уклонистов

Чехия, Венгрия и Германия вслед за Австрией решили не выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от службы в армии.



Как сообщает издание Hungary Today, заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт не будет выдавать Украине уклонистов.



Он отметил, что Венгрия не проводит расследования в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу и не занимается их экстрадицией на Украину.



«Все украинские беженцы могут считать себя в Венгрии свободными людьми и самостоятельно решать, остаться ли им в этой стране, отправиться на Запад или вернуться назад. Все беженцы из Украины могут чувствовать себя в Венгрии в безопасности. Мы никому не передадим ни их данные, нет их самих», — сказал Шемьен.



Германия также будет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от военной службы, пишет Deutsche Welle.



По данным МВД ФРГ, в страну после 24 февраля 2022 года въехало 214 263 украинских мужчин, которым на 31 июля этого года было от 18 до 60 лет. Из них в Германии оставалось 184272.



«Киев пока не обращался к немецким властям с требованием высылать в Украину мужчин призывного возраста из украинских беженцев, которые нелегально выехали из Украины в ФРГ или не вернулись, уехав легально», — сообщил представитель МВД Германии Максимилиан Калл.



В Минюсте ФРГ в ответе на запрос издания сообщили, что процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Условием для экстрадиции является то, что в обеих странах соответствующее действие влечет уголовную ответственность. Однако есть исключение — согласно 4 статье конвенции, выдача за правонарушения, предусмотренные военным правом, исключена.



«Здесь, прежде всего, подразумеваются преступления, которые находятся исключительно в нарушении военных обязанностей», — пояснила представительница немецкого министерства юстиции.



Представитель министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка отметил, что Чехия не будет выдавать Украине уклонистов, поскольку Европейская конвенция исключает экстрадицию за уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу, передает Idnes.



«Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поступка, за который украинские судебные органы в конце концов запросят экстрадицию конкретного человека», — сказал Ржепка.