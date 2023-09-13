ЕС продлил санкции против РФ за войну против Украины: что известно

Совет Европейского Союза продлил санкции на шесть месяцев в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины.



«Сегодня (13 сентября — ред.) Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года», — говорится в сообщении.



В Совете ЕВ отметили, что действующие ограничительные меры предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств.



Санкции продолжат действовать в отношении почти 1 800 физических и юридических лиц, все они имеют отношение к войне в Украине. Однако Совет ЕС исключил из списка четырех россиян.



«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список четырех физических лиц», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил «псевдовыборы» на оккупированных территориях. По его словам, так называемые «международные наблюдатели» могут попасть под санкции и визовые ограничения США.