ЄС продовжив санкції проти РФ за війну проти України: що відомо

Рада Європейського Союзу продовжила санкції на шість місяців щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України.



«Сьогодні (13 вересня — ред.) Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2024 року», – йдеться у повідомленні.



У Раді ЄС зазначили, що чинні обмежувальні заходи передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів.



Санкції продовжать діяти щодо майже 1 800 фізичних та юридичних осіб, усі вони мають відношення до війни в Україні. Однак Рада ЄС виключила зі списку чотирьох росіян.



«У рамках перегляду санкцій Рада також прийняла рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб», — пояснили в пресслужбі.



Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен засудив «псевдовибори» на окупованих територіях. За його словами, так звані «міжнародні спостерігачі» можуть потрапити під санкції та візові обмеження США.